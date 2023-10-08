‘Yurt’ filmine Saint Jean De Luz’den iki ödül

Nehir Tuna’nın ilk uzun metrajlı filmi ‘Yurt’ Saint-Jean-de-Luz Uluslararası Film Festivali’nde ‘en iyi yönetmen’ dahil iki ödüle layık görüldü.

Bir hafta boyunca Fransız ve uluslararası sinemanın büyük isimlerini bir araya getiren festival, dün akşam düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Agnès Jaoui’nin başkanlığını yaptığı jüri, Sarah Suco, Alysson Paradis, Guillaume de Tonquédec ve William Lebghil’den oluşuyordu.

Dünya prömiyerini yaptığı 80’inci Venedik Film Festivali’nde, İtalyan bağımsız film eleştirmenleri tarafından dağıtılan Bisato d’Oro Ödülleri kapsamında ‘En İyi Senaryo’ ödülünün sahibi olan Yurt, Fransa’da da ödüle layık görüldü.

Tuna, Yurt filmiyle Fransız Sinema Yazarları tarafından verilen ‘SFCC Eleştirmenleri Ödülü’ ve ‘En İyi Yönetmen’ ödülünün sahibi oldu.

Venedik’teki gösteriminin ardından eleştirmenler tarafından ‘Sinematik bir mücevher’ olarak nitelendirilen film 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’in yaşadıklarına odaklanıyor.

Kadrosunda Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer ve Didem Ellialtı’nın rol aldığı filmin özeti şu şekilde:

“Yakın zamanda kendini İslam’a adamış babasının zoruyla, erkeklerin kaldığı bir dini yurda yerleştirilen Ahmet, alıştığı sıcak aile ortamından koparılmanın çaresizliğini yaşar. Bir yandan babasının beklentilerini karşılamanın ağırlığı altında ezilirken, bir yandan da okul ve yurt arasındaki ikili hayatında izolasyon ve baskılarla karşılaşır. Aidiyet duygusunu hepten yitiren Ahmet’in tek sığınağı yurdun tecrübeli öğrencisi Hakan olur ve birlikte kuralları çiğnedikleri bu genç adamın yarattığı heyecan ve özgürlük onu ilk kez kendi seçimlerini yapacağı bir yola sürükler.”