‘Yurt’ filmi Venedik’te alkışlarla karşılandı: Sinematik bir mücevher

Nehir Tuna’nın ilk uzun metraj filmi ‘Yurt’, dünya prömiyerini yaptığı 80’inci Venedik Film Festivali’nde alkışlarla karşılandı.

80’inci Venedik Film Festivali’nin ‘Orizzonti’ (Ufuklar) bölümünde yarışan Yurt filminin prömiyeri geçen akşam gerçekleşti.

Yönetmen Nehir Tuna ile oyunculardan Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer, Didem Ellialtı’nın katıldığı galada, film beş dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Gösterimin ardından çıkan ilk eleştiriler ise Tuna ve oyunculara övgü doluydu.

Hollywood Reporter, “1960’ların etkilerini taşıyan olgun ve bilinçli bir sinema diline sahip” derken; çıkan diğer yayınlarda “Sinematik bir mücevher”, “Birinci sınıf bir yapım”, “Sağlam ve iyi yazılmış bir film” yorumları yapıldı.

Film, dini yurtta kalan on dört yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’in yaşadıklarını konu alıyor: “Ahmet, babasının isteğiyle orta sınıf yaşamının rahatlığını geride bırakmak zorunda kalır ve ailevi beklentiler, dini yükümlülükler ve sıkı sıkıya bağlı olduğu çocukluk dönemi arasında gidip gelmek zorunda kaldığı bir erkekler yurdunda bulur kendini.”

Red Balloon Film (Almanya) ile Ciné Sud Promotion’ın (Fransa) ortak yapımcısı olduğu filmin Fransa dağıtımını Dulac Distribution yaparken, dünya satışını da Pyramid Internationale üstlendi.

Festivalin ödülleri 9 Eylül Cumartesi akşamı açıklanacak.