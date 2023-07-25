‘Yurt’ ve ‘Tereddüt Çizgisi’ Venedik Film Festivali’nde

Selman Nacar’ın son filmi ‘Tereddüt Çizgisi’ ve Nehir Tuna’nın ilk uzun metrajı ‘Yurt’, 80’inci Venedik Film Festivali’nin Orizzonti bölümünde yarışacak.

Fotoğraf: Tereddüt Çizgisi (sol) – Yurt

Bu yıl 30 Ağustos – 9 Eylül arasında 80’inci kez düzenlenecek Venedik Film Festivali‘nin seçkisi açıklandı.

Festivalin resmi yarışması ‘Orizzonti’ (Ufuklar) bölümünde Türkiye’den de iki film gösterilecek.

İlk uzun metrajı ‘İki Şafak Arasında’yla festivallerden ödüllerle dönen Selman Nacar’ın yeni filmi ‘Tereddüt Çizgisi’ dünya prömiyeri Venedik’te yapılacak.

İkinci filmim @tereddutcizgisi dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde gerçekleştirecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim! pic.twitter.com/F5mxOuYIDG — Selman Nacar (@selmannacar) July 25, 2023

Tülin Özen’in başrolünde yer aldığı film 24 saatten az bir sürede bir duruşma etrafında şekillenen olayları konu alıyor.

Küçük bir kasabada ceza avukatı olan, günlerini adliyede, geceleriniyse hastanede annesinin yanında geçiren idealist ceza avukatı Canan’ın kişisel ve mesleki hayatını etkileyen ahlaki tercihlerine odaklanıyor. Canan’ın uzun süredir savunduğu ve masum olduğuna inandığı bir cinayet zanlısının karar duruşmasının olduğu günde geçen film, avukatın vicdanıyla yüzleşmesini, hukukla adalet duygusu arasında yaşadığı sıkışmışlığı ele alıyor.

Tuna’nın ilk uzun metrajı Venedik’te yarışacak

Ödüllü kısalarıyla tanıdığımız Nehir Tuna’nın ilk uzun metraj filmi ‘Yurt’ da dünya prömiyerini Venedik’te yapacak.

Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer ve Didem Ellialtı’nın rol aldığı film, 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’in yaşadıklarına odaklanıyor.

Yakın zamanda kendini İslam’a adamış babasının zoruyla, erkeklerin kaldığı bir dini yurda yerleştirilen Ahmet, alıştığı sıcak aile ortamından koparılmanın çaresizliğini yaşar. Bir yandan babasının beklentilerini karşılamanın ağırlığı altında ezilirken, bir yandan da okul ve yurt arasındaki ikili hayatında izolasyon ve baskılarla karşılaşır. Aidiyet duygusunu hepten yitiren Ahmet’in tek sığınağı yurdun tecrübeli öğrencisi Hakan olur ve birlikte kuralları çiğnedikleri bu genç adamın yarattığı heyecan ve özgürlük onu ilk kez kendi seçimlerini yapacağı bir yola sürükler.