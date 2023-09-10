‘Yurt’ filmi Venedik’ten ödülle döndü

Nehir Tuna’nın ilk uzun metraj filmi ‘Yurt’, dünya prömiyerini yaptığı 80’inci Venedik Film Festivali’nden ödülle döndü.

Film, İtalyan bağımsız film eleştirmenleri tarafından dağıtılan Bisato d’Oro Ödülleri’nde ‘En İyi Senaryo’ ödülünün sahibi oldu. Aynı kategoride ‘En İyi Film’ ödülünü ise ‘The Theory of Everything’ aldı.

Festivalin ‘Orizzonti’ (Ufuklar) bölümünde yarışan Yurt, beş dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.

Gösterimin ardından çıkan ilk eleştirilerde Tuna ve oyuncular büyük övgü toplarken film, ‘Sinematik bir mücevher’ olarak nitelendirilmişti.

Doğa Karakaş, Can Bartu Aslan, Ozan Çelik, Tansu Biçer ve Didem Ellialtı’nın rol aldığı film, 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’in yaşadıklarına odaklanıyor.

Yakın zamanda kendini İslam’a adamış babasının zoruyla, erkeklerin kaldığı bir dini yurda yerleştirilen Ahmet, alıştığı sıcak aile ortamından koparılmanın çaresizliğini yaşar. Bir yandan babasının beklentilerini karşılamanın ağırlığı altında ezilirken, bir yandan da okul ve yurt arasındaki ikili hayatında izolasyon ve baskılarla karşılaşır. Aidiyet duygusunu hepten yitiren Ahmet’in tek sığınağı yurdun tecrübeli öğrencisi Hakan olur ve birlikte kuralları çiğnedikleri bu genç adamın yarattığı heyecan ve özgürlük onu ilk kez kendi seçimlerini yapacağı bir yola sürükler.

Film, Türkiye prömiyerini 7-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak.