‘Poor Things’, Venedik’te ‘Altın Aslan’ı aldı

İtalya’da bu yıl 80’incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali’nde ‘Altın Aslan’ı Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos imzalı ‘Poor Things’ kazandı.

Poor Things

Yaklaşık iki hafta süren kırmızı halılar, uzun süren ayakta alkışların ardından festival dün akşam düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Damien Chazelle’in başkanlık ettiği jüride Saleh Bakri, Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Gabriele Mainetti, Martin McDonagh, Santiago Mitre, Laura Poitras ve Shu Qi yer aldı.

Festivalin en büyük ödülü Altın Aslan’ı Yorgo Lanthimos’un yönettiği, Emma Stone’un başrolünde yer aldığı ‘Poor Things’ filmi kazandı.

Fotoğraf: Yorgos Lanthimos / AA

Birçok eleştirmen tarafından ‘yılın filmi’ olarak nitelendirilen Poor Things, festivalde gösterildiği gün 8 dakika ayakta alkışlanmıştı. Filmin yıldızı Emma Stone’un şimdiden ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında Oscar adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

Fotoğraf: Cailee Spaeny / AA

En iyi kadın oyuncu Elvis Presley’in hayatını anlatan ‘Priscilla’ filmindeki performansıyla Cailee Spaeny, en iyi erkek oyuncu ‘Memory’deki performansıyla Peter Sarsgaard seçildi.

Fotoğraf: Peter Sarsgaard / AA

En iyi yönetmene verilen Gümüş Aslan Ödülü’ne de ‘Io Capitano’ filminin yönetmeni Matteo Garrone layık görüldü.

Festivalde, jüri büyük ödülü Ryusuke Hamaguchi’nin yönettiği ‘Evil Does Not Exist’ filmine, jüri özel ödülü ‘Green Border’ filminin yönetmeni Agnieszka Holland’a verildi.

En iyi senaryo ödülünü de ‘El Conde’ filminin senaristleri Pablo Larrain ve Guillermo Calderon kazandı.