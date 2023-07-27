Venedik Film Festivali ‘tacizcileri desteklemek’le eleştiriliyor

Bu yıl 80’incisi düzenlenecek Venedik Film Festivali’ne ‘cinsel taciz’le suçlanan Roman Polanski, Woody Allen ve Luc Besson’un da çağrılması eleştiri topladı.

Fotoğraf: Polonski (solda), Woody Allen (ortada), Luc Besson

30 Ağustos ile 9 Eylül arasında düzenlenecek Venedik Film Festivali‘nin seçkisi önceki gün açıklanmıştı.

Polanski, Allen, Besson…

Üvey kızı Dylan Farrow tarafından cinsel istismarla suçlanan Woody Allen’ın ‘Coup de Chance’ filminin prömiyeri festivalde yapılacak.

1977’de 13 yaşında bir çocuğa yönelik istismarla suçlanan Roman Polanski’nin ‘The Palace’ filmi de festivalde yer alıyor. Polanski 1978’de suçunu itiraf etmiş, 42 gün hapis yattıktan sonra salıverilmiş ancak davası henüz devam ederken ABD’den kaçmıştı.

Oyuncu Sand Van Roy’un cinsel saldırıyla suçladığı Luc Besson’un yeni filmi ‘Dogman’ da festival kapsamında gösterilecek. Van Roy, Besson hakkında ilk saldırı suçlamasını Paris’teki Bristol otelinde tanışmasının ardından 2018’de yöneltmişti.

Direktör savunmada

Sosyal medya kullanıcıları ve eleştirmenler festivali ‘tacizcileri desteklemek’le suçlarken, festival direktörü Alberto Barbera yönetmenleri savunan ifadeler kullandı.

Hollywood Reporter‘ın aktardığına göre Barbera, kendisini yargıç olarak değil festival direktörü olarak gördüğünü belirtti: “Polanski davası 50 yıldır tartışılıyor. Bir insanın sorumluluklarıyla bir sanatçının sorumlulukları arasında neden ayrım yapılamadığını anlamıyorum. Ben filmlerin artistik yönlerini yargılarım. Polanski’nin filmini Venedik’te göstermemek için bir neden göremiyorum.”