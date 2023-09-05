‘İptal kültürü’ Woody Allen’ı pas geçti: Venedik’te beş dakika ayakta alkışlandı

‘İptal kültürü’ yani bir diğer adıyla ‘linç kültürü’ bu yıl tıpkı Cannes‘da olduğu gibi Venedik’te de bazı isimleri pas geçti. Üvey kızı Dylan Farrow tarafından cinsel istismarla suçlanan ABD’li yönetmen Woody Allen yeni filmi ‘Coup de Chance’ın galasında beş dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Görsel: Deadline Hollywood

Bu yıl 80’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’ne ‘cinsel taciz’le suçlanan Roman Polanski, Woody Allen ve Luc Besson’un da çağrılması eleştiri toplamıştı.

Ancak Venedik bu eleştirileri kulak ardı ederek Woody Allen’ı deyim yerindeyse ‘bağrına bastı.’ Allen, yeni filminin gösteriminde beş dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Woody Allen gets a three-minute standing ovation for #CoupDeChance at Venice. pic.twitter.com/DrZeaJUXYy — Variety (@Variety) September 4, 2023

Oscar ödüllü yönetmenin adı son yıllarda, 12 yıl birlikte yaşadığı oyuncu Mia Farrow’la evlat edindikleri, o dönem yedi yaşında olan kızı Dylan Farrow’un kendisini çocukken taciz etmekle suçlamasının ardından tartışmalara karışmıştı.

Allen, Dylan’ın iddialarını reddetmişti ancak toplum nezdinde ‘gözden düşmüştü.’ Öyle ki ABD’deki desteği düştüğü için Avrupa’da daha sık çekim yaptığı düşünülüyordu.

Independent‘ın aktardığına göre Allen, 50’nci filmi olan romantik gerilim ‘Coup de Chance’ın ilk gösterimini Venedik Film Festivali’nde hafta sonu yaptı.

Galanın ardından 87 yaşındaki yönetmene ‘iptal edilmiş’ hissedip hissetmediği soruldu. Allen tüm bunları ‘çok aptalca bulduğunu ve bu konuda düşünmediğini’ belirterek şöyle yanıt verdi:

“İptal edilmenin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Yıllar boyunca benim için her şeyin aynı olduğunu biliyorum. Ben filmlerimi yapıyorum. Değişen şey filmlerin sunumu oldu. Biliyorsunuz, çalışıyorum ve bu benim için aynı rutin. Senaryoyu yazıyorum, parayı topluyorum, filmi yapıyorum, çekiyorum, kurguluyorum, film çıkıyor. Aradaki fark, iptal kültüründen kaynaklanmıyor. Fark, filmleri sunma biçimi. Asıl büyük değişim bu.”

Coup de Chance’ın 27 Eylül’de Fransa’da gösterime girmesi planlanıyor fakat şu anda ABD’de vizyon tarihi yok.

Allen’ın son filmi, 2020’de San Sebastián Uluslararası Film Festivali’nde gösterime giren Rifkin’in Festivali’ydi (Rifkin’s Festival). Film ABD’de sınırlı sayıda salonda ve dijital yayın platformlarında gösterime girmişti.