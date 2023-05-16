Yurt dışında oy verme süresi yeniden beş güne çıkarıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışında oy verme süresini, itiraz üzerine yeniden beş güne çıkardı.
YSK, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda ABD, Kanada, Britanya, İrlanda, Avustralya ve Japonya’da oy kullanılabilecek gün sayısını ikiyi düşürdü. Bu ülkelerde Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’dan fazla oy almıştı.
Bu durumu sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla eleştiren seçmenler kararın iptal edilmesini istemişti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) karara itiraz edeceğini duyurmuştu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda itirazın kabul edildiğini duyurdu:
“CHP olarak YSK’ya yaptığımız başvurumuz kabul edildi. ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de 20-24 Mayıs günlerinde seçmenler oylarını kullanabilecekler.”
Kılıçdaroğlu’nun daha fazla oy aldığı altı ülkede oy verme süresi kısaltıldı
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