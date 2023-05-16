Kılıçdaroğlu’nun daha fazla oy aldığı altı ülkede oy verme süresi kısaltıldı

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde millet ittifakı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüksek oy aldığı altı ülkede oy verme süresini iki günle sınırlandırdı.

Fotoğraf: AA

İlk turda yurt dışındaki seçim merkezlerinde sandıklar genel olarak beş gün boyunca açıktı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda ABD, Kanada, Britanya, İrlanda, Avustralya ve Japonya’da oy kullanılabilecek gün sayısını ikiyi düşürdü. Bu ülkelerde Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’dan fazla oy almıştı.

Buna karşılık Erdoğan’ın daha fazla oy aldığı Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre gibi birçok Avrupa ülkesindeki oy verme işlemleri ilk turda olduğu gibi beş gün sürecek.

Çok okunan Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Mesajınızı aldım

Bu durumu sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla eleştiren ABD ve Kanada’daki seçmenler, sandıkların bulunduğu büyükelçiliklere ve başkonsolosluklara ulaşabilmek için araba, otobüs veya uçakla saatlerce yol gittiklerini söylediler.

Washington Büyükelçisi Murat Mercan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, seçmenlere itiraz haklarını hatırlattı: “Değerli vatandaşlarımız. Seçimlerle ilgili tüm kararları Yüksek Seçim Kurulu alır. Dış temsilcilikler alınan kararları uygularlar. Bu kurulun işleyişi ve kurula itiraz yolları da açıktır. Bilginize sunarız.”

YSK’nın gerekçesiz kararına tepkili yurt dışı seçmenleri “Türkiye Cumhurbaşkanlığı yurt dışı seçim günleri Amerika ve Kanada’da beş güne çıkarılsın!” diye imza kampanyası başlattı:

“Amerika ve Kanada gibi büyük ve konsolosluklara erişimin daha zor olduğu ülkelerde iki gün kesinlikle yeterli değildir. Adil ve doğru bir şekilde seçimin yürütülebilmesi için Amerika ve Kanada’daki seçmenlere en az beş günlük seçme haklarını kullanabilme hakkı verilmelidir.“

Çok okunan Martha Stewart mayo modeli oldu: Bu yaşta da güzel olunabileceğini göstermek istedim

Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan, karara bugün itiraz edeceklerini duyurdu:

“Sayın Genel Başkanımız’a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK’ya bugün itiraz edeceğiz. Bilginize.”

Sayın Genel Başkanımız’a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK’ya bugün itiraz edeceğiz. Bilginize. — Yurter Özcan (@YurterOzcan) May 16, 2023

ABD Kılıçdaroğlu’nun daha fazla oy aldığı ülkeler

134 bin 246 seçmenin bulunduğu ABD, Kılıçdaroğlu’nun ilk turda yurt dışında yüzde 80,39’la en çok oy aldığı ülke. Kılıçdaroğlu’nun 40 bin 418 seçmenin bulunduğu Kanada’daki oy oranı ise yüzde 79,65.

ABD’deki sandıklar Washington büyükelçiliğinin yanı sıra New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles’taki konsolosluklarda bulunuyor.

Ek olarak South Jersey ve Long Island bölgelerine de sandıklar kurulacak. Ancak eyaletler arası mesafeler çok uzak olduğundan bazı seçmenler oy kullanmak için uzun saatler yolculuk yapmak zorunda kalıyor.

Kanada’daysa sandıklar sadece Ottawa büyükelçiliği ve Toronto, Vancouver ve Montreal konsolosluklarında bulunuyor.