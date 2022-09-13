Yunanistan’ın geri ittiği göçmenlerden altısı öldü: Aralarında bebekler de var

Yunanistan’ın Ege açıklarında Türk karasularına geri ittiği göçmenlerden altı kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre yaşamını yitirenler arasında ikisi bebek, üç çocuk ve bir kadın var.

Sahil Güvenlik Komutanlığı da konuya ilişkin şunları kaydetti: “13 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10’da, Marmaris Kızılburun açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmen kurtarılmış, 6 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.”

Yunanistan, göçmenleri sık sık geri itmekle eleştiriliyor. Avrupa Birliği’nin de (AB) Yunanistan’ın bu adımına göz yumduğu ve desteklediği bildirilmişti.

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) tarafından hazırlanan ve temmuzda Alman Der Spiegel dergisiyle Fransız Le Monde gazetesine sızdırılan raporda, Avrupa Birliği’nin dış sınırlarını korumakla görevli Frontex’in Yunanistan’ın göçmenleri hukuksuz bir şekilde Türkiye’ye geri göndermesinden haberdar olduğu, hatta bazılarını finanse ettiği ortaya çıkmıştı.