Rapor sızdı: AB, Yunanistan’ın göçmenleri geri itmesini desteklemiş

Avrupa Birliği’nin dış sınırlarını korumakla görevli Frontex’in, Yunanistan’ın göçmenleri hukuksuz bir şekilde Türkiye’ye geri göndermesinden haberdar olduğu, hatta bazılarını finanse ettiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: AA

Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) tarafından hazırlanan ve Alman Der Spiegel dergisiyle Fransız Le Monde gazetesine sızdırılan raporda, Frontex’in bu hukuk dışı ve zaman zaman şiddet kullanılan iadelerden en başından beri haberdar olduğu kaydedildi.

Der Spiegel dergisinde yayınlanan haberde Frontex’in eski başkanı Fabrice Leggeri’nin hukuksuzlukları engellemek yerine bunu ‘örtbas ettiği’ni vurgulandı. Gizli raporda, Avrupa Parlamentosu’na yalan söylendiği ve ajansın bu geri itmelerin bazılarını Avrupalıların vergileriyle desteklediği gerçeğinin gizlendiği kaydedildi.

Araştırmacıların bulguları sonrası Leggeri nisan ayı sonunda istifa etmiş, Avrupa milletvekilleri de OLAF tarafından hazırlanan raporu görmeden Frontex’in bütçesini onaylamayı reddetmişti.

Raporda 5 Ağustos 2020 tarihinde Yunan sahil koruma ekiplerinin üzerinde 30 göçmenin olduğu botu Yunanistan’a değil Türkiye’ye doğru çektikleri olayla ilgili detaylı bilgiler yer aldı. Bu olay Frontex’e ait bir gözetleme uçağı tarafından kaydedilmişti.

Hukuk dışı uygulama için uçuşlar durdurulmuş

Frontex, konuyla ilgili Yunan makamlarla irtibata geçmek yerine Ege Denizi üzerindeki uçuşlarını başka yerlerde ihtiyaç olduğu gerekçesiyle durdurmuş. Frontex çalışanlarının ifadelerine göre Leggeri bu hukuk dışı uygulamalara göz yummuş. İncelemeler sırasında gözetleme uçuşlarına da görgü şahidi olmamak için son verildiğine dair yazılı bir not bulunmuş.

Raporda ayrıca Frontex’in de finansmanına katkıda bulunduğu 6 Yunan botunun 2020’nin nisan ve aralık ayları arasında ondan fazla geri itmede yer aldığı belirtildi. Yunanistan, şimdiye kadar çok sayıda göçmeni darp ederek geri gönderdi. Ayrıca sınırlarında hukuk dışı ‘geri itme’ iddialarını tamamen reddediyordu.