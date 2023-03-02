Yunanistan yasta: Tren kazasında ölenlerin sayısı 43’e çıktı

Yunanistan üç gün yas ilan ederken dün meydana gelen tren kazasında ölenlerin sayısı 43’e çıktı.

Yunanistan, tarihinin en feci tren kazalarından biriyle karşı karşıya. Fotoğraf: Reuters

Larisa kentinin 26 kilometre kuzeyindeki Tempi yöresinde meydana gelen kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları hala sürüyor.

Kazadan sonra ulaştırma bakanı Kostas Karamanlis, “Haksız yere ölen insanlara saygının bir göstergesi olarak istifa etmek görevim” diyerek istifa etmişti.

Ülkede üç gün yas ilan edildi.

Yunanistan halkıysa öfkeli. Bunun bir kaza değil, cinayet olduğunu vurgulayan halk hükümetin de istifa etmesi gerektiğini söylüyor.

Başkent Atina’da kazayı protesto etmek isteyen göstericilere polis müdahale etti. Ulusal Demiryolları İdaresi önünde toplanan göstericiler ‘Kaza değil, cinayet’ yazılı döviz taşıdı. Bina taşa tutuldu.

Şef tutuklandı

Kazanın ardından trenin bağlı olduğu istasyonun şefi tutuklandı.

Reuters‘ın aktardığına göre istasyon şefi ihmal nedeniyle toplu ölüm ve yaralanmalara sebebiyet vermekle suçlandı. Buna karşılık şef, yanlış bir şey yapmadığını ve kazanın arıza nedeniyle meydana geldiğini savundu.