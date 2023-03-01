Yunanistan’da tren kazasında 29 kişi hayatını kaybetti

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin binalarının depreme dayanıksız olduğunun tespit edilmesi üzerinde ani kararla ve hiçbir hazırlık yapılmadan, birkaç birim hariç tüm faaliyetlerini durdurması şaşkınlıkla karşılandı. Koca hastanenin nereye taşınacağı belirsiz. Herkes aynı iki soruyor soruyor: “Yaklaşık 15 yıldır neden yerinde yenilenmedi? Başka bir niyet mi var?”