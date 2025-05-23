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Yaramazlara biraz batar!

Yunanistan'da içme suyunda uranyum tespit edildi

Yunanistan’ın kuzeyindeki Serres kentinde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edildi.

Beş yerleşim bölgesinde suyun içilmesi ve yemek pişirme amacıyla kullanılması yasaklandı.


Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği’nin (AB) yaptığı ölçümler sonucunda, Lefkonas, Kristos, Metohi, Melenikiotika ve Hrisopigi yerleşim birimlerindeki içme suyunda yasal sınırların üzerinde uranyum tespit edildi.

Serres Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DEYAS) Genel Müdürü Nikos Safarikas, kontrollerin sık aralıklarla tekrarlandığını söyledi.

Safarikas, uranyum tespit edilen bölgelerde su arıtma çalışmaları için proje hazırlıklarına başlandığını duyurdu.

Serres Valisi Panagiotis Spiropulos’sa konunun ciddiyetle ele alındığını fakat halkın paniğe kapılmaması gerektiğini söyledi.

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