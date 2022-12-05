Yunanistan Savunma bakanı: ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ tehditleri sürerken görüşmenin anlamı olmaz

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Türkiye’yle süren gerilime ilişkin “Türk jetleri tepemizde uçarken, cumhurbaşkanının bile ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ şeklindeki tehditleri sürerken görüşmenin anlamı olmaz” dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Yunan Action 24 televizyon kanalına verdiği özel mülakatında Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.

BBC Türkçe’den Stelyo Berberakis’in haberine göre Türkiye ile Yunanistan arasında sıcak bir çatışmanın çıkmasına ihtimal vermeyen Panagiotopoulos, yine de ‘Yunan silahlı kuvvetlerinin her ihtimale karşı hazır bulunması gerektiğini’ söyledi.

Panagiotopoulos, Yunanistan hava kuvvetlerinin Fransız yapımı Rafale tipi savaş uçaklarını satın almakla ve Yunan donanmasını güçlendirmek için yeni tip firkateynlerin Yunan tersanelerinde inşası için hem Fransa hem İtalya’yla müzakerelerin sona yaklaştığını söyledi. Ayrıca eldeki Alman yapımı MEKO tipi firkateynlerin modernleştirilmesi için Almanya yapım şirketiyle anlaşma sağlandığını kaydetti.

‘Akar davet etti’

Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la her fırsatta görüştüğünü, aralarında açık bir hattın bulunduğunu ve mesajlaştıklarını söyledi.

Akar’ın kendisini eşiyle birlikte Türkiye’ye davet ettiğini belirten Panagiotopoulos, ayrıca iki ülke arasındaki güven artırıcı önlemleri öngören askeri heyetlerin tekrar müzakerelere başlamasıyla ilgili davetini de değerlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu davetler hoş, güzel de, ne askeri heyetlerin tekrar bir araya gelmesini ne de benim ve eşimin Türkiye’ye davet edilmemi kabul etmeme gibi bir karaktere sahip değilim. Ancak tepemizden Türk jetleri uçarken, hemen her gün ülkemize yönelik tehditler, hakaret dolu söylemler, cumhurbaşkanının bile ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ şeklindeki tehditleri sürerken bu gibi askeri ya da sosyal içerikli ziyaretlerin anlamı olmaz. Bu askeri ya da sosyal içerikli ziyaretler ülkemize yönelik hakaret ve tehdit söylemlerinin sona ermesiyle gerçekleşebilir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eylül ayındaki bir konuşmada, Yunanistan’la gerilimlere değinerek, “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” demişti.