Yunanistan mayısta seçime gidiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis genel seçimlerin mayısta yapılacağını duyurdu.

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Mevcut hükümetin dönemi normalde temmuzda sona erecek ama Miçotakis’in nisanda seçimleri erkene alma çağrısında bulunması bekleniyordu.

Kamuoyu yoklamaları, Miçotakis’in liderlik ettiği Yeni Demokrasi Partisi’nin solcu Syriza’nın önünde gösterse de 57 kişinin öldüğü tren kazasından sonra aradaki fark azalıyor.

Miçotakis, koalisyona karşı olduğunu ve temmuzda ikinci tur seçimlerinin yapılabileceğini de belirtti.

Yunanistan böylelikle Türkiye’yle aynı dönemde seçime gidiyor.