Yunanistan başbakanı: Savaş çığırtkanlığının Türk kamuoyunu zehirlemesinden endişe ediyorum

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaklaşan seçimlerle birlikte artan savaş çığırtkanlığının Türk kamuoyunu zehirlemesinden endişe ettiğini söyledi.

Kiryakos Miçotakis. Fotoğraf: Reuters

Almanya, bir hafta önce Ukrayna’ya dünyanın en güçlü tanklarından Leopard vereceğini açıklamıştı. Bunun üzerine envanterinde Leopard tankı olan birçok Avrupa ülkesi de Ukrayna’ya tank göndermeye başlamıştı. Leopard’lar Alman yapımı olduğu için bir ülkenin, üçüncü ülkeye Leopard tankı gönderebilmesi için Almanya’nın onayına ihtiyaç duyuyor.

Yunanistan’sa Leopard göndermeyi reddetti. Buna gerekçe olarak da Türkiye’yi öne sürdü.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığına göre, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, şunları söyledi: “Ukrayna’ya zırhlı araçlar gibi önemli askeri destek sağlıyoruz ama Leopard 2’leri vermeyeceğiz. Çok basit bir nedenden dolayı. Çünkü onlar bizim kendi savunma stratejimiz için son derece gerekli. Şimdiye kadar hep söyledik: Ukrayna’ya destek olmak istiyoruz ama kendi savunmamız pahasına değil.”

Miçotakis, Türkiye ile çatışma olasılığından kaygılanmadığını belirtse de ‘yaklaşan seçim atmosferiyle savaş çığırtkanlığının artmasından’ Türk kamuoyunun zehirlenmesinden endişe ettiğini dile getirdi.