Mersin’de geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Yumuktepe Höyüğü açık hava müzesine dönüştürülecek.

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Mersin Üniversitesi’nin projesiyle Toroslar ilçesindeki höyükte bu yıl iki ayrı noktada kazı çalışmaları yapıldı. İtalya’daki Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki 25 kişilik ekiple 2,5 ay süren çalışmalarla yapılan kazılarda sona gelindi. Ay sonunda bitecek kazılarda Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Bizans dönemi katmanlarında özenle çalışıldı.

Höyüğü açık hava müzesine dönüştürecek proje için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan onay çıktı. Mersin Üniversitesi tarafından altyapı çalışmaları başlatılırken, Caneva projeden memnun olduğunu belirterek şunları söyledi: “Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İpek Durukan tarafından hazırlanan bir proje. Tepenin yuvarlak şekli kalacak, koruma amaçlı kabuk şeklinde üzeri kapatılacak. Yumuktepe çok önemli bir tarihi mekan. Kazılar bitiyor. Bu onayla buranın önemi daha da arttı. Vatandaşlar buraya gelerek tarihe tanıklık edebilecek.”

Höyükte her katmanın farklı bir döneme işaret ettiğini belirten Caneva, “Yumuktepe, çok önemli bir yerleşim alanı. Höyüğün özelliği, kesintisiz yerleşim alanı olması. Milattan önce 7 binde başlıyor ve Ortaçağ’a 14’üncü yüzyıla kadar devam ediyor. Bu çok özel bir durum. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış. Katman katman farklı tarihlere ait duvarlar ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.