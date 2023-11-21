Yüksek lisans ve doktora burslarına zam

YÖK Başkanı Erol Özvar, araştırma projelerinde görevli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin burslarına zam yapılacağını duyurdu.

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Araştırma Üniversiteleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Özvar şunları dedi: “2023 yılı itibarıyla proje özel hesabından aylıklar halinde ödenmek üzere, yükseköğretim kurumlarında yürütülen bilimsel araştırma projelerinde burslu olarak görevlendirilen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarı üst sınırının tezli yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 550 liradan 6 bin liraya, doktora öğrencileri için de 3 bin 825 liradan 9 bin liraya çıkarılmasına karar verilmiştir.”