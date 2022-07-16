Yücel Demirer: Kriz ekonomik mi, siyasal mı?

Ekonomik krizin giderek derinleştiği günlerden geçiyoruz. Milyonların ‘derin yoksulluk’ aşamasından ‘sürekli açlık’ düzeyine gerileyişinin üzerinden hayli zaman geçti. Durumun Cumhur İttifakı eliyle düzeltilebileceğine olan güvensizlik, artık iktidara yakın isimlerce de dile getiriliyor. Plansız ve bütünü görmekten yoksun ekonomik çözüm paketlerinin krizi daha da derinleştirdiği, gelir dağılımındaki adaletsizliği zirveye çıkardığı bu süreçte, ana akım muhalefetin de gündemi ekonomik kriz. Oysa ekonomi alanından gelen sayısal veri bile bize yaşananın salt bir ekonomik kriz olmadığını, çok boyutlu bir siyasal krizin içinden geçtiğimizi gösteriyor.
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