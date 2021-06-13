Yücel Arı: ‘Saldım çayıra mevlam kayıra’ durumumuz

Ülkelerin karakterleri de tıpkı insanlar gibi zor zamanlarda ortaya çıkıyor.

Normal zamanda mülayim, nazik maskeli biri kır gezintisinde birlikte kaybolduğumuzda panikleyip bencilliğin dibine vurup pet şişede kalan üç dört yudum suyu tek başına götürür ya; ülkeler de böyle bence.

İyi zamanlarda yuvarlanıp giderken, bir koronavirüs salgınında ortaya çıkar gerçekler.



Mesela onca işsiz varken, iş aslanın kuyruğuna yakın yerlere kadar inmişken üç beş maaş alanların yüzsüzlüğü o ülkenin karakterini rahatlıkla gösterir!

Zor zamansa, işte bugünler…

Dünyadaki 208 ülkeden bazıları kıskandırırken, Türkiye gibi bazı ülkelerde ise yaşananlar ortada!

1.5 yıldır millet olarak bizzat deneyimliyoruz.

Nankörlük yapıp söyleyelim, ‘saldım çayıra mevlam kayıra’ durumumuz

Yücel Arı’nın yazısı