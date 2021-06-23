Yücel Arı: Bizim sanat camiamızın bir kısmı da alem!

Salgının etkileri azalınca bu alanda da hayat normale dönecek, şimdilik dişinizi sıkın dese müzisyenlere başka…

Fakat, Erdoğan’ın durduk yere ‘kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur’ demesi kafaları karıştırdı!

Yeditepe Konserleri’ne 30 milyon lira mı harcandı diye sormak, algı operasyonuydu.

Alın teriyle müzik yapıp ekmek peşinde koşanların, saat kısıtlamasına tepki göstermesi ideolojik çarpıtma oldu!

Bizim sanat camiamızın bir kısmı da alem

İnsan merak ediyor doğrusu, acaba müzik camiasının bir kısmındaki bu suskunluğun nedeni düzenlenen ve düzenlenebilecek konserler olabilir mi?

Oysa sanat özgürlüktür.

İster tiyatrocu, ister ressam, ister müzisyen olsunsanatçı bakışı, dayanışması her türlü kusura bakar ve saklamaz.

Kim olursa olsun kusuru düzeltmesi için yüzüne söyler sanıyorduk.

Cumhurbaşkanlığı ağzıyla kuş tutsa mutlaka bir kulp bulup, bağırıyorlar!

Camianın bu kısmını ayıplıyor, kusura bakıyoruz doğrusu!

Yücel Arı’nın yazısı