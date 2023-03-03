Şehirlerin milletvekili sayısı güncellendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekilli seçimleri için seçim bölgesi ve milletvekili sayılarını güncelledi.

İllerin milletvekili sayıları belli oldu. (AA)

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan YSK açıklamasında, TÜİK tarafından 31 Aralık 2022 tarihli veriler esas alınarak, 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı paylaşıldı.

36 milletvekili çıkaran Ankara üç, 20 milletvekili çıkaran Bursa iki, 98 milletvekili çıkaran İstanbul üç ve 28 milletvekili çıkaran İzmir iki seçim bölgesinden oluşacak.

Diğer yandan illerin milletvekili sayıları da belli oldu.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa ve Kilis’i etkilemişti.

11 şehir Meclis’e 98 milletvekili gönderiyor.

YSK, 31 Aralık 2022 nüfus kayıtlarını dikkate aldığından dolayı, depremin etkilediği 11 şehirde seçmen ve milletvekili sayısı değişmedi.

Şehirlerin milletvekili sayıları şöyle: