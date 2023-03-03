Şehirlerin milletvekili sayısı güncellendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekilli seçimleri için seçim bölgesi ve milletvekili sayılarını güncelledi.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan YSK açıklamasında, TÜİK tarafından 31 Aralık 2022 tarihli veriler esas alınarak, 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı paylaşıldı.
36 milletvekili çıkaran Ankara üç, 20 milletvekili çıkaran Bursa iki, 98 milletvekili çıkaran İstanbul üç ve 28 milletvekili çıkaran İzmir iki seçim bölgesinden oluşacak.
Diğer yandan illerin milletvekili sayıları da belli oldu.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa ve Kilis’i etkilemişti.
11 şehir Meclis’e 98 milletvekili gönderiyor.
YSK, 31 Aralık 2022 nüfus kayıtlarını dikkate aldığından dolayı, depremin etkilediği 11 şehirde seçmen ve milletvekili sayısı değişmedi.
Şehirlerin milletvekili sayıları şöyle:
- Adana 15
- Adıyaman 5
- Afyon 6
- Ağrı 4
- Amasya 3
- Ankara 36
- Antalya 17
- Artvin 2
- Aydın 8
- Balıkesir 9
- Bilecik 2
- Bingöl 3
- Bitlis 3
- Bolu 3
- Burdur 3
- Bursa 20
- Çanakkale 4
- Çankırı 2
- Çorum 4
- Denizli 7
- Diyarbakır 12
- Edirne 4
- Elazığ 5
- Erzincan 2
- Erzurum 6
- Eskişehir 6
- Gaziantep 14
- Giresun 4
- Gümüşhane 2
- Hakkari 3
- Hatay 11
- Isparta 4
- İçel 13
- İstanbul 98
- İzmir 28
- Kars 3
- Kastamonu 3
- Kayseri 10
- Kırklareli 3
- Kırşehir 2
- Kocaeli 14
- Konya 15
- Kütahya 5
- Malatya 6
- Manisa 10
- Kahramanmaraş 8
- Mardin 6
- Muğla 7
- Muş 3
- Nevşehir 3
- Niğde 3
- Ordu 6
- Rize 3
- Sakarya 8
- Samsun 9
- Siirt 3
- Sinop 2
- Sivas 5
- Tekirdağ 8
- Tokat 5
- Trabzon 6
- Tunceli 1
- Şanlıurfa 14
- Uşak 3
- Van 8
- Yozgat 4
- Zonguldak 5
- Aksaray 4
- Bayburt 1
- Karaman 3
- Kırıkkale 3
- Batman 5
- Şırnak 4
- Bartın 2
- Ardahan 2
- Iğdır 2
- Yalova 3
- Karabük 3
- Kilis 2
- Osmaniye 4
- Düzce 3