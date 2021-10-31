Yolun bir şeridini kapatıp halay çekenlere para cezası

İstanbul Beyoğlu ilçesinde, caddede otomobillerini park eden bir grup, trafiğe aldırış etmeden müzik eşliğinde halay çekti. Polis, para cezası kesti.
Dün 23:55’te, Tarlabaşı Bulvarı’nda araçlarından inen bir grup yol ortasında halay çekmeye başladı. Onlara çevredekiler de katıldı. Halay nedeniyle, trafikte aksamalar yaşandı, sürücüler Unkapanı yönüne ilerlemekte zorluk çekti.
Motorize trafik polisleri, halay çeken grubu dağıtarak trafik akışının normale dönmesini sağladı. Polis, iki araç sahibine hatalı park, görevli memurun uyarı ve ikazlarına uymamak ve yüksek sesle müzik dinlemeleri nedeniyle 2 bin 408 lira para cezası kesti.
Trafik ekipleri ayrıca gece boyunca Tarlabaşı Bulvarı üzerinde park yasağını ihlal eden 122 sürücüye de 17 bin 568 lira cezai işlem uyguladı. Grubun halay çektiği anlar, bir cep telefonu kamerasına da yansıdı.