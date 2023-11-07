Yolsuzlukla suçlanan Portekiz başbakanı istifa etti

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, yolsuzluk gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma üzerine istifa etti.

Antonio Costa. (AA)

Başbakan Costa, lityum ve yeşil hidrojen işleriyle bağlantılı bir soruşturmada ‘yolsuzluk, yalan söyleme ve görevini kötüye kullanma’ suçlarıyla kendisi ve kabinesindeki bazı üyeler hakkında soruşturma açıldığını öğrenince istifasını sundu.

AA’nın haberine göre Yüksek Mahkeme tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, başkent Lizbon’daki Başbakanlık Ofisi dahil 42 yere baskın yapılırken, Costa’nın Özel Kalem Müdürü Vitor Escaria ile çok yakın arkadaşı olan iş insanı Diogo Lacerda Machado gözaltına alındı.

Bu gelişmeler üzerine soru almadan basına konuşan Costa, “Bulunduğum pozisyon şüphelerle bağdaşmadığından bu koşullar altında elbette sayın cumhurbaşkanımıza istifamı sundum” dedi.

Kasım 2015’ten bu yana görev yapan Sosyalist Parti (PS) lideri Costa, 30 Ocak 2022’de yapılan son genel seçimlerde meclis çoğunluğunu elde ederek tek başına iktidara gelmişti.