Yolsuzluk nedeniyle görevden alınmıştı: Eski Pakistan başbakanına 14 yıl hapis

Pakistan’da tutuklu eski başbakan ve Pakistan Adalet Partisi (PTI) kurucusu İmran Han ve eşi Büşra Bibi, Al Kadir Üniversitesi’yle ilgili yolsuzluk davasında hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: AA

Haziran 2022’de koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan’ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz’dan Al Kadir Üniversitesi’ni inşa etmesi için büyük bir arazi ve milyarlarca rupi aldığını iddia etmişti.

Pakistan Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han’ın liderliğindeki PTI hükümetinin Riaz’la anlaşma yaptığını ve bunun hazineyi 190 milyon avrodan (6,9 trilyon lira) fazla zarara uğrattığını öne sürmüştü.

Suçlamaları reddeden Han, 2022’de Pakistan Meclisi’nin güvenoyu vermemesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Yolsuzluktan terörizme desteğe kadar yargılandığı davalar nedeniyle tutuklanan Han, 5 Ağustos 2023’ten bu yana cezaevinde.

Üniversite yolsuzluğuna ilişkin davada açıklanması üç kez ertelenen karar bugün verildi.

Şubat 2024’te açılan davada İmran Han 14, Bibi’yse yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İmran Han 1 milyon rupi (410 bin lira), eşineyse yarım milyon rupi (205 bin lira) para cezası da kesildi. Cezayı ödeyememeleri durumunda Han altı, Bibi’yse üç ay daha hapis cezası alacak.

Kararda yolsuzluktan mahkum edilen İmran Han’ın yetkilerini kötüye kullandığı belirtilirken, eşininse yasadışı faaliyet, yolsuzluğa yardım ve yataklık yaptığı bildirildi.

Kararın ardından Büşra Bibi gözaltına alındı. İkili karara itiraz edip temyize gitme hakkına sahip.

Üniversiteyse Pakistan federal hükümetine devredildi.