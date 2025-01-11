Pakistan Havayolları’nın Fransa duyurusu tepki çekti: ‘Korkunç’

Pakistan Uluslararası Havayolları’nın (PIA), Fransa uçuşlarının yeniden başladığına dair duyuru görseli tepki çekti: “Korkunç.”

Fotoğraf: @Official_PIA / X

Devlet tarafından işletilen PIA’ya, Avrupa Birliği (AB) Havacılık Güvenliği Ajansı güvenlik standartları nedeniyle dört yıldır yasak uyguluyordu.

Yasak dün itibarıyla kaldırıldı, PIA, Avrupa uçuşlarının yeniden başladığını bir görselle duyurdu. Şirketin X hesabından paylaşılan görselde bir uçak Eyfel Kulesi’ne yönelirken resmediliyor.

Sosyal medyada tepki çeken duyuru, 2001’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne düzenlenen terör saldırılarıyla kıyaslandı.

Pakistanlı halkla ilişkiler uzmanı ve eski siyasi danışman Omar R. Quraishi, X’ten reklamı ‘tamamen sağır’ olarak eleştirdi ve ‘kendisini gerçekten suskun bıraktığını’ söyledi.

‘PIA’da yeni işe alınan grafik tasarımcı: Usame bin Ladin’

Euronews‘ün haberine göre duyuruya X’ten şöyle tepkiler geldi:

* Bu grafiği tasarlayan aptal, Eyfel Kulesi’ne doğru giden bir PIA uçağını görmedi mi? Avrupa’nın ikonik simgelerinden biri. Binalara saldırmak için uçakların kullanıldığı 11 Eylül trajedisini bilmiyorlar mı? Bunun da benzer şekilde algılanacağını düşünmediler mi?

* Şimdiye kadarki en kötü reklam. Sanki bir uçağı Eyfel Kulesi’ne çarptırmaya çalışıyormuşsunuz gibi görünüyor

* Notre Dame’ı zaten bir kez kaybettiler, şimdi de Eyfel Kulesi’ni mi götürüyorsunuz?

* Bekle? Bu bir şaka mı? Bu bir parodi hesabından mı? Gerçekten kafam karıştı.

* Dürüst olalım, kampanyanın korkunç tasarımı olmasaydı, hiçbirimiz PIA’nın artık Paris’e uçtuğunu bile bilmeyecektik.

Bir kullanıcı Usame bin Ladin’in bir resmini “PIA’da yeni işe alınan grafik tasarımcı” başlığıyla paylaştı.

11 Eylül Dünya Ticaret Merkezi saldırılarının arkasındaki isim olan El Kaide lideri Usame Bin Ladin, 2011’de Pakistan’da düzenlenen bir ABD askeri operasyonunda öldürülmüştü.

Bazılarıysa reklamın İslamabad’dan Paris’e uzanan yeni rotayı tanıtma görevini yerine getirdiğini söyleyerek duyuruyu savundu.

Ne Fransız ne de Pakistanlı yetkililer PIA’nın reklam kampanyası hakkında yorum yapmadı.

1979’daki reklam

X kullanıcıları ayrıca PIA’nın 1979’daki İslamabad-Paris hattını tanıtmak için kullandığı reklamı da yayınladı.

Siyah beyaz reklamda yaklaşmakta olan bir uçağın gölgesi Dünya Ticaret Merkezi’nin iki kulesine yayılmış olarak gösteriliyordu.

Bu da 11 Eylül terör saldırılarını o kadar çağrıştırıyordu ki internette pek çok kişi bunun sahte olduğunu düşündü.

Ancak doğruluk kontrol sitesi Snopes bu reklamın gerçekliğini de teyit etti.