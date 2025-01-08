Biden yönetiminden mahkemeye 11 Eylül başvurusu

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 11 Eylül 2001 saldırılarını planlamakla suçlanan ve idam cezası alma ihtimali bulunan üç sanığın, ceza indirimi için savcılıkla anlaşmasını engellemek için mahkemeye başvurdu.

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Biden yönetimi, 11 Eylül terör saldırılarını planlamakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, Velid Muhammad Salih Mubarek Bin Attash ve Mustafa Ahmed Adem el-Havsavi’yle anlaşmayı geçersiz kılmak için federal temyiz mahkemesine başvurdu.

Adalet Bakanlığı, başkent Washington DC’deki temyiz mahkemesine sunduğu dilekçede anlaşmanın kabul edilmesi durumunda hükümetin ‘kamuya açık duruşma’ ve bu üç kişi için ‘idam cezası talep etme’ imkanından mahrum kalacağını belirtti.

11 Eylül sanıklarının savcılıkla anlaşma süreci

Askeri savcılar, 2024’ün yazında 11 Eylül saldırılarında ölen yaklaşık 3 bin kişinin ailelerine, iki yılı aşkın süren müzakerelerin ardından sanıkların ceza indirimi için savcılıkla anlaşmaya vardığını bildirmişti.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, sanıklarla yapılan anlaşmayı iptal etmeye yönelik girişimde bulunmuş ve idam cezası gibi önemli bir konuda kararın yalnızca bakanlık tarafından verilmesi gerektiğini savunmuştu.

Askeri Komisyon İnceleme Mahkemesi (CMCR) de Austin’in ‘2001’deki 11 Eylül terör saldırılarını planlamakla’ suçlanan üç sanığın savcılıkla anlaşmasını geçersiz kılmaya yönelik girişimlerini 2 Ocak’ta hukuka aykırı bulmuştu.

Mahkeme, savunma bakanının sanıkların ölüm cezasından kurtulmalarını sağlayacak şekilde daha hafif suçlamaları kabul etmelerine olanak tanıyan anlaşmayı geriye dönük olarak bozmasının ‘adaletsiz’ ve ‘yetkisinin ötesinde’ olduğunu açıklamıştı.

Mağdur ailelerden bazıları dava süreci sonucunda sanıkların idam cezası alması gerektiğini savunuyor.

Hukuk uzmanlarıysa sanıkların ileri yaşı ve ‘CIA tarafından işkenceye maruz kaldığı’ iddialarının sanıkların herhangi bir cezaya çarptırılma ihtimalini zayıflattığını düşüyor.

11 Eylül 2001 saldırıları

11 Eylül 2001 sabahı New York, Manhattan Adası’nda bulunan şehrin sembol binaları İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi’ne yönelik terör saldırılarıyla uyandı.

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Newark, Boston ve Washington’dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles’a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles’a giden Amerikan Airlines’a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46’da New York’taki İkiz Kuleler’in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines’a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03’te canlı yayında güney kulesine çarptı.

İkiz Kuleler’e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçaksa ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Kaçırılan Flight 93 adlı son uçaksa Pensilvanya’nın Shanksville yerleşkesi kırsalında F-16’lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pensilvanya’da toplam 2 bin 977 kişi öldü.