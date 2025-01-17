Pakistan Havayolları'ndan reklam açıklaması: Kutlama amaçlıydı

Pakistan Uluslararası Havayolları’ndan (PIA), Fransa uçuşlarının yeniden başladığına dair tepki çeken duyuru görselinin ‘kutlama amaçlı’ olduğunu açıkladı.

Fotoğraflar: IPA / X

Pakistan’da devletin işlettiği PIA’ya, Avrupa Birliği (AB) Havacılık Güvenliği Ajansı güvenlik standartları nedeniyle dört yıldır yasak vardı.

Yasak 10 Ocak’ta kaldırılmış, PIA, Avrupa uçuşlarının yeniden başladığını bir görselle duyurmuştu. Şirketin X hesabından paylaşılan görselde bir uçak Eyfel Kulesi’ne yönelirken resmediliyor.

Afişte ‘Paris, bugün geliyoruz’ yazıyor.

Görsel birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından 2001’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne düzenlenen terör saldırılarıyla kıyaslanmış, tepkiyle karşılanmıştı.

Euronews’ün haberine göre sessizliğini açıklamayla bozan PIA, reklamın ’11 Eylül terör saldırılarını hatırlatmayı amaçlamadığını’ iddia etti.

PIA sözcüsü Abdullah Hafeez, reklamın sadece havayolunun Avrupa uçuşlarına yeniden başlamasını kutlamak amacıyla yapıldığını ve asla 11 Eylül saldırısını hatırlatarak, kurtulanları ya da kurbanların ailelerini rahatsız etme amacının olmadığını söyledi.

Ayrıca görselde Eyfel Kulesi’ne ‘dünyanın en iyi yerlerinden biri olduğu’ için yer verildiği öne sürüldü.

‘PIA’da yeni işe alınan grafik tasarımcı: Usame bin Ladin’

Duyuruya X’ten şöyle tepkiler gelmişti:

* Bu grafiği tasarlayan aptal, Eyfel Kulesi’ne doğru giden bir PIA uçağını görmedi mi? Avrupa’nın ikonik simgelerinden biri. Binalara saldırmak için uçakların kullanıldığı 11 Eylül trajedisini bilmiyorlar mı? Bunun da benzer şekilde algılanacağını düşünmediler mi?

* Şimdiye kadarki en kötü reklam. Sanki bir uçağı Eyfel Kulesi’ne çarptırmaya çalışıyormuşsunuz gibi görünüyor

* Notre Dame’ı zaten bir kez kaybettiler, şimdi de Eyfel Kulesi’ni mi götürüyorsunuz?

* Bekle? Bu bir şaka mı? Bu bir parodi hesabından mı? Gerçekten kafam karıştı.

* Dürüst olalım, kampanyanın korkunç tasarımı olmasaydı, hiçbirimiz PIA’nın artık Paris’e uçtuğunu bile bilmeyecektik.

Bir kullanıcı Usame bin Ladin’in bir resmini “PIA’da yeni işe alınan grafik tasarımcı” başlığıyla paylaştı.

11 Eylül Dünya Ticaret Merkezi saldırılarının arkasındaki isim El Kaide lideri Usame Bin Ladin, 2011’de Pakistan’daki bir ABD askeri operasyonunda öldürülmüştü.