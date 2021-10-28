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Yaramazlara biraz batar!

‘Yolcu seçen’ taksici: Buradan Beşiktaş’a gitmem 40 dakika sürer yazık değil mi?

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresinde taksileri denetleti. Trafiğin yoğunluğunu bahane ederek yolcu seçtiği ve yolculardan fazla ücret talep ettiği tespit edilen iki taksi sürücüsünün araçları bağlanarak trafikten men edildi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

İHA’nın haberine göre bu iki taksi şoföründen biri yolculardan Taksim’den Fatih’e gitmek için 170 lira talep etti. Ekipler sürücüye 1339 lira para cezası kesti. Aracı trafikten men edilen sürücü, “Ben ücret söylemedim, taksimetreyi söyledim. Benim kameram var, ses kaydım da var” dedi.


Trafiğin yoğunluğunu bahane ederek yolcu seçtiği belirlenen bir başka sürücü ise, “Buradan Beşiktaş’a gitmem 40 dakika sürer, bana yazık değil mi” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Bu sürücüye de 1339 lira ceza kesilerek aracı trafikten men edildi.

Denetimde, ayrıca, ters yönde ilerleyen motosikletliye ve kemer takmadığı tespit edilen dört kişiye 144’er lira ceza kesildi. Ruhsat süresi dolan bir sürücüye de ceza yazıldı.

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