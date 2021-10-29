Yolcu kabin memuruna yumruk atınca uçak başka kente yönlendirildi

ABD’deki havayolu şirketi American Airlines’ın New York kentinden California eyaletindeki Santa Ana kentine gitmek üzere yola çıkan uçağı yolculardan biri bir kabin memuruna fiziki müdahalede bulununca Denver’a yönlendirildi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Önceki gün John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan uçak Denver Uluslararası Havalimanı’na inince kabin görevlisine vuran yolcu indirildi ve uçak varış noktasına gitmek üzere yeniden havalandı. Santa Ana’ya inince kabin memuru kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Havayolu şirketinin açıklamasında,, “Uçakta yaşananlar karşısında çok şaşkın ve kızgınız. Kabin ekibimize yönelik şiddet eylemlerini asla kabul edemeyiz” dendi. Söz konusu yolcunun şirket tarafından ‘yasaklanacağı’ belirtilen açıklamada, hukuki mercilerden gereken cezayı alacağını umdukları belirtildi. Olayla ilgili Sivil Havacılık Dairesi’nin de inceleme başlatacağı bilgisi paylaşıldı.

Şirket, kabin memuruna yönelik saldırının nasıl yaşandığına dair ayrıntı açıklamazken, yolculardan Mackenzie Rose, CBS’e konuştu. Rose, yolculuğun yarısında, uçak Ohio üzerindeyken bir erkek yolcunun kadın hostese iki kez yumruk attığını anlatarak, “Santa Ana’ya indiğimizde maskesinin etrafında kan olduğunu gördük” dedi.