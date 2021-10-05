‘Yolcu garantili’ teleferik projesi

Yolcu garantili ihaleler yerel yönetimlerde de gündem olmaya başladı. Afyonkarahisar Kalesi’ne 140 bin yolcu garantili teleferik sistemi kurulması kararı alındı. Karara CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri itiraz etti. Ancak öneri oyçokluğuyla kabul edildi.

Birgün’den Berkay Sağol’un haberine göre, Afyonkarahisar Belediyesi’nin yıllık 140 bin yolcu garantisi verilen teleferiği ayda 11 bin 666 kişinin, günde ise en az 388 kişinin kullanması gerekiyor.

‘Nefis bir proje’

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek projeyle ilgili şöyle konuştu: “Dört firma ihaleye teklif verecek. Nefis bir proje. 25 yıl süre ile üst kullanım hakkı vereceğiz. İhaleye giren olmazsa belediye imkânlarıyla kendimiz yapacağız.”

Garantili yolcu kapsamındaki teleferik hizmetindeki ücret ise 20 ila 25 TL arasında olacak. Ayrıca kaleye ticari tesis yapılması gündemde. Hem teleferiğin hem de ticari tesisin bölgedeki tarihi dokuya zarar verip vermeyeceği de tartışma konusu.

‘Yapılmalı ancak yolcu garantili olmamalı’

CHP Afyon İl Başkanı Yalçın Görgöz şunları söyledi: “CHP olarak Afyon’un tanıtımı için teleferiğin yapılmasını ancak yolcu garantili olmaması gerektiğini söylüyoruz. Yılda 140 bin yolcu garantisi verileceği söylendi. Belediye yetkililerine soruyorum: Yılda 140 bin yolcu garantisini neye göre belirlediniz? Kime danıştınız? Bu hedefler tutmazsa bu zararı halka nasıl anlatacaksınız?”