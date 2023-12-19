YÖK’ten ‘yapay zeka’ adımı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, ‘yapay zeka program danışma birimi’nin kurulacağını açıkladı.

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YÖK tarafından dün ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde tüm gün süren ‘Yükseköğretimde Üretken Yapay Zeka: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı’nda Özvar, çalıştayın kapanış konuşmasını yaptı.

Yapay zeka araçlarının eğitimcilere ve öğrencilere büyük kolaylıklar sağladığından yükseköğretimde yaygınlık kazanmaya başladığını ifade eden Özvar, “Bu büyük bir motivasyon. İnsanoğlunun yapabildiklerinin ötesinde ürünlere kavuşabilmesi onun teknolojiye olan isteğini kamçılıyor” diye konuştu.

Erol Özvar, üniversitelerin yapay zeka çalışmaları konusunda şu değerlendirmelerde bulundu: “Üniversitelerdeki geleneksel programların yanı sıra özellikle yazılıma ve yapay zekaya dayalı yeni programları istişareler yaparak ele alacağız. Mevcut programlara yapay zeka uygulamaları ile alakalı bir kısım dersleri entegre edeceğiz. İktisattan işletmeye, sosyolojiden felsefeye hatta ilahiyat programlarına kadar bu yeni alanın, öğrencilerimiz tarafından öğrenilmesinin yükseköğretimdeki programların modernizasyonu açısından önemli bir adım olacağına inanıyoruz.”

Özvar, YÖK’te ‘yapay zeka program danışma birimi’nin kurulacağını da bildirdi.