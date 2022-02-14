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Yaramazlara biraz batar!

YÖK başkanı: Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, barajın kaldırılmasının amacının, daha fazla öğrencinin tercih yapması olduğunu söyledi.

YÖK, üniversite sınavlarındaki TYT ve AYT baraj puanlarını kaldırmıştı. Böylece bir net yapan öğrencinin dahi üniversiteye girmesinin önü açılmıştı.


Basın toplantısı düzenleyen Özvar, temel amaçlarının daha fazla adayın tercih yapabilmesi olduğunu belirtirken, “Barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil” dedi.

YÖK başkanı şöyle devam etti: “Bu, puan üstünlüğüne dayanan bir düzenleme. Dolayısıyla en yüksek puanı alabilen öğrenciler ancak programlara yerleşebilecek. Puanları tutmayanların kayıt yaptırma hakkı olmayacak. Tartışmayı bu çerçevede görmek lazım. Daha fazla öğrencinin aslında kontenjanlara ulaşılabilir olması lazım. Bu açıdan sistem aslında daha dinamik bir sürece girmiş oluyor.”

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