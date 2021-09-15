Yoğun bakımdan çıkan Pele: 90 dakika ve uzatmalar için hazırım

Geçen ay sonunda ameliyat olan Brezilyalı futbol efsanesi Pele (80), yoğun bakımdan çıktı. Pele, 90 dakika ve uzatmalar için hazır olduğunu hissettiğini açıkladı.

Fotoğraf: Instagram

Üç kez Dünya Kupası kazanan Pele, 31 Ağustos’ta, Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi’nde ameliyat olmuş, kalınbağırsağındaki tümör alınmıştı. O günden beri rutin testleri yapılıyor, yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyordu.

Yoğun bakımdan çıktığını ve normal odaya alındığını Instagram hesabından duyuran futbol efsanesi, onu sevenlere teşekkür etti. Pele, “Her gün biraz daha mutluyum, 90 dakika ve uzatmaları çıkaracak durumdayım. Yakında yeniden bir arada olacağız” yazdı.

2015 yılında prostat ameliyatı olan, 2019’da idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan Pele’nin kendisi gibi futbolcu olan oğlu Edinho, Şubat 2020’de, kalça protezi takılan babasının desteksiz yürüyemediği için evden çıkmaya utandığını açıklamıştı.

Pele, dört Dünya Kupası’nda gol atma başarısını elde eden dört oyuncudan biri.

2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya’ya karşı ‘hat-trick‘ yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanını alarak Pele’nin rekorunu kırmıştı. Pele, 92 maçta 77 gol atmış, Messi gol sayısını 79’a yükseltmişti.