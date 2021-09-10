Messi, Pele’nin gol rekorunu kırdı

2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya’ya karşı ‘hat-trick‘ yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanını aldı. Rekorun önceki sahibi Brezilyalı efsane futbolcu Pele’ydi.
34 yaşındaki Messi, Bolivya maçında 14, 64 ve 88. dakikalarda fileleri havalandırarak 3-0’lık galibiyetin mimarı oldu.
Messi böylece milli formayla çıktığı 153 maçta gol sayısını 79’a çıkardı.
Brezilyalı futbol efsanesi Pele’nin ise 92 kez giydiği milli formayla 77 golü bulunuyordu.
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