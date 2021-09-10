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Yaramazlara biraz batar!

Messi, Pele’nin gol rekorunu kırdı

2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya’ya karşı ‘hat-trick‘ yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanını aldı. Rekorun önceki sahibi Brezilyalı efsane futbolcu Pele’ydi.

Fotoğraf: Reuters

34 yaşındaki Messi, Bolivya maçında 14, 64 ve 88. dakikalarda fileleri havalandırarak 3-0’lık galibiyetin mimarı oldu.


Messi böylece milli formayla çıktığı 153 maçta gol sayısını 79’a çıkardı.

Brezilyalı futbol efsanesi Pele’nin ise 92 kez giydiği milli formayla 77 golü bulunuyordu.

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