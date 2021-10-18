Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yiyecek bulmak için şehre inen yılkı atlarından yaralı olan ikisi tedaviye alındı

Manisa’daki Spil Dağı Milli Parkı’ndan şehre inen yılkı atlarından boynunda yaralar bulunan ikisi, tedavi altına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Uncubozköy Mahallesi’nde iğneyle uyuşturularak yakalanan iki yılkı atı, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Yılkı atlarının boynundaki yaralara veterinerler tarafından dikiş atıldı.


Belediyenin Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, atların uzun zamandır yaralı olduğunu belirlediklerini söyleyerek, “Gereken müdahaleyi yaptık. Şehrimizin simgesi olan bu atları korumak bizim görevimiz. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından Spil Dağı Milli Parkı’ndaki doğal yaşam alanlarına bırakacağız” dedi.

Spil Dağı Milli Parkı’nda yaşayan 10 kadar yılkı atı, yiyecek bulmak üzere Yunusemre ilçesindeki Uncubozköy Mahallesi’ne inmişti. Atları yakalamaya çalıştığı öne sürülen iki şüpheli, çevredekilerin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. 13 Ekim’de gözaltına alınan iki kişinin, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

SON HABERLER

Osman Kavala’ya açık mektup: Adil bir yol bulmalıyız artık!

Artık geçmiş adaletsizliklerin yasına değil, bugünün adaletine ihtiyacımız var ve Türkiye’de yargı ve adalet bakımından gerçek ve sahici bir yol açmamız şart. Türkiye yargısı, gerçek bir cumhuriyet yargısı olmalıdır. Yurttaşların delilsiz yargılandığı rehin istasyonu değil…

Facebook ‘sanal evren’ inşa etmek için harekete geçti

ABD’li teknoloji şirketi Facebook , insanların ortak sanal alanlarda var olabilecekleri ve iletişim kurabilecekleri yeni geliştirilmekte olan ‘metaverse’ adlı sanal dünyanın oluşumunu desteklemek için Avrupa Birliği genelinde gelecek beş yılda 10 bin kişi istihdam etmeyi planlıyor.

Otomobilde kur zammı hazırlığı: Pek çok modelde vergi dilimi de değişecek

Otomobil pazarına bir darbe de artan döviz kuruyla geliyor. Markalar kasımda yüzde 5’e varan zam yapma hazırlığında. Kur güncellemesi, yüzde 50 ÖTV bareminde olan birçok modeli yüzde 80’lik vergi dilimine sokacak. Yani fiyata bir de 60 bin liralık vergi farkı eklenecek. Çip sorunu çözülse de artan fiyatların talebi aşağı çekeceği öngörülüyor.