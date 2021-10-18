Yiyecek bulmak için şehre inen yılkı atlarından yaralı olan ikisi tedaviye alındı

Manisa’daki Spil Dağı Milli Parkı’ndan şehre inen yılkı atlarından boynunda yaralar bulunan ikisi, tedavi altına alındı.

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AA’nın haberine göre Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Uncubozköy Mahallesi’nde iğneyle uyuşturularak yakalanan iki yılkı atı, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Yılkı atlarının boynundaki yaralara veterinerler tarafından dikiş atıldı.

Belediyenin Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, atların uzun zamandır yaralı olduğunu belirlediklerini söyleyerek, “Gereken müdahaleyi yaptık. Şehrimizin simgesi olan bu atları korumak bizim görevimiz. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından Spil Dağı Milli Parkı’ndaki doğal yaşam alanlarına bırakacağız” dedi.

Spil Dağı Milli Parkı’nda yaşayan 10 kadar yılkı atı, yiyecek bulmak üzere Yunusemre ilçesindeki Uncubozköy Mahallesi’ne inmişti. Atları yakalamaya çalıştığı öne sürülen iki şüpheli, çevredekilerin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. 13 Ekim’de gözaltına alınan iki kişinin, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

