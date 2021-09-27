Yine olmadı: İzlanda seçimlerinde yeniden sayım sonrası kadın vekiller çoğunluğu kaybetti

İzlanda’da önceki gün düzenlenen seçimlerde bir ilk yaşandığı düşünülerek meclise giren kadın vekil sayısının erkekleri geçtiği açıklandı. Ancak yeniden sayımda durum değişti.

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Altı kadın vekil daha meclise girmeyi başarsa da erkekler hala çoğunlukta. Sonuçta 63 milletvekilinden 30’u (yüzde 47,6) kadın.

Ancak ilk verilere göre kadınlar mecliste 33 (yüzde 52) sandalye kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson yeniden sayım öncesi, tarihi bir sonuç elde edildiğini belirterek İzlanda parlamentosunda ve Avrupa’da bir ilkin gerçekleştiğini, kadınların çoğunlukta olduğunu duyurmuştu.

Şimdiye kadar hiçbir Avrupa ülkesi kadın vekil sayısında yüzde 50 eşiğini geçemedi. İsveç yüzde 47 ile en çok yaklaşan ülkeydi.

Cinsiyet eşitliğinde lider

Mart ayında yayınlanan Dünya Ekonomik Forumu raporunda İzlanda 12’nci kez cinsiyet eşitliği listesinde ilk sırada yer almıştı.

Kadın ve erkeği eşit ücret yasası 1961 yılında çıkmıştı. Ayrıca dünyada ilk kadın cumhurbaşkanı seçilen ülke de 1980 yılında İzlanda’yı.