İzlanda’da, kadın vekillerin sayısı erkeklerinkini geçti

İzlanda’da dün düzenlenen seçimler sonucunda, meclise giren kadın milletvekillerinin sayısı ilk kez erkekleri geçti.

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AA’nın haberine göre İzlanda Parlamentosu’na (Althingi) girmeyi başaran kadın vekillerin oranı yüzde 52’ye çıktı.

Toplamda 63 milletvekilinin bulunduğu meclise 33 kadın vekil olarak girdi.

Böylece İzlanda ve Avrupa siyasi tarihinde ilk kez kadın vekiller, meclis çoğunluğunu sağlamış oldu.

Seçim öncesinde yapılan anketler, 10 partinin katıldığı genel seçimleri sol eğilimli partilerin kazanacağı tahmininde bulunmuştu.

Ancak beklenenin aksine, merkez sağda bulunan Bağımsızlık Partisi oyların büyük bölümünü almayı başarırken, merkezdeki İlerici Parti de seçimde ciddi kazanımlar elde etti.

Koalisyon yönetiminin devam edeceği tahmin ediliyor.