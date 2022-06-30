Yılmaz Özdil: Türkiye’ye bilinçli olarak yıllardır bunu yapıyorlar

Niye habire mesela “camileri ahır yaptılar” dediklerini sanıyorsunuz? Doğru olmadığını bile bile neden ısrarla “camide içki içtiler” diyorlar? Niye tekrar tekrar “şahlanıyoruz” diyorlar? Gerçek olmadığı halde niye “2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız” diyorlar? Niye mesela “Lozan Antlaşması’nın gizli maddeleri yüzünden madenlerimizi çıkaramıyoruz” palavrasını üflüyorlar? Bu tür sahte bilgileri doğruymuş gibi sosyal medyada yaymaları için neden maaşlı trol sürüsü kiraladıklarını zannediyorsunuz

Doğru olmayan bilginin bumerang gibi dönüp Gökçek’i vurmasına gülüyoruz ama… Türkiye’ye bilinçli olarak yıllardır bunu yapıyorlar. Melih Gökçek’in içine düştüğü hazin durum, “millet artık gerçekleri görüyor, seçimi kesin kazanacağız” diye şimdiden rehavete kapılan muhalefet için, üzerinde uzuuun uzun düşünülmesi gereken bir medya gerçeğidir. Yalan haberin gücü asla küçümsenmemelidir.

Yılmaz Özdil’in yazısı