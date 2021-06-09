Yılmaz Özdil: ‘Siyaset salyası’yla mücadele etmek zorundayız

Kirli siyaset, kirli ilişkiler, kirli ihaleler, en son ticaret bakanlığında yaşananları gördük, dezenfektanı bile kirleten bir düzen yok mu?

Salyalarını akıta akıta devleti yağmalayan yandaş işadamlarıyla vıcık vıcık olup, salya sümük ağlayan fetoyla yapış yapış ilişkiler içine girip, o salyaların demokrasimizi kaplamasına yol açmadılar mı?

Bugün oluşan devasa bataklığın yanında, Susurluk bile bir avuç balçık değil miydi?

Denizlerimizden adeta suratımıza tükürür gibi fışkıran müsilaj, bana sorarsanız kendimize gelmemiz için ilahi bir mesaj…



Bu ülkenin geleceğine dair tertemiz hayallerimizi, pırıl pırıl umutlarımızı, rol model demokrasimizi, pislik tabakası gibi, kirli bir örtü gibi kaplayan ‘siyaset salyası’yla mücadele etmek zorundayız.

Yılmaz Özdil’in yazısı