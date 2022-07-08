Yılmaz Özdil: Şiddeti protesto edenlere şiddet gösteren zihniyet tedavi edilemez

Yine bir Kurban Bayramı arefesi. Hekim öldürüldü, öldüren yine güvenlik görevlisi. Sosya medya hesaplarına şöyle bir bakmak, kafadan kontak olduğunu görmeye yetiyor, “jandarma peşimde, hakkımda vur emri var” diye yazmış, “beni yakalasalar asacaklar” diye yazmış, “diyar diyar gezip baş kesen celladım” diye yazmış. Bu ruh hastası, güvenlik görevlisi olmak için sağlık raporu alabilmiş. Üstelik… Hekimleri ve hastaları korusun diye, hastanede güvenlik görevlisi yapılmış! Üstelik… Silah taşıma ruhsatı verilmiş! Hekimi o ruhsatlı silahıyla öldürdü. Ve, hekimin öldürülmesini protesto etmek için yürüyüş yapan hekimlere, bibergazı sıktılar. Bana sorarsanız… Şiddeti protesto edenlere şiddet gösteren zihniyeti, tıp biliminin hiçbir branşı tedavi edemez.

Yılmaz Özdil’in yazısı