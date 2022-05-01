Yılmaz Özdil: Şeker bayramındaki boş baklavayı duymayana duyur

Şunun şurasında kaç yıl ömrümüz kaldı, bu kaçıncı mutsuz bayram kardeşim, daha kaç tane mutsuz bayram geçirmemiz gerekiyor, kendi kendine söylenmeyi bırak artık lütfen, herkese söyle. Bu kafada gitmekte ısrar eden komşularına söyle mesela… Elektrik faturalarının niye bu kadar korkunç hale geldiğini, kendi hayatlarını mahvettikleri yetmezmiş gibi, çocuklarının torunlarının geleceğini kararttıklarını, ucuz kıyma kuyruklarının sebebini söyle onlara.

Bana ne deme. Başkasından bekleme. Hâlâ Almanya’nın bizi kıskandığını zanneden mahalle bakkalına gerçeklerin böyle olmadığını söyle mesela, geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına neden para ödediğimizi söyle… Takım tutar gibi parti tutan berbere vakit ayır, yanlıştan dönmenin erdem olduğunu hatırlat, faizin düşürüldüğüne inanan yufkacıyı ikna et, askıda pide kuyruğunda bekleyen emeklilere asla unutmamalarını söyle. Şeker bayramındaki boş baklavayı duymayana duyur.

Yılmaz Özdil’in yazısı