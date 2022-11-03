Yılmaz Özdil: Polisin siyasi görüşüne uymayan vatandaşlar kendi başının çaresine mi bakacak?

Tarihte bir ilk yaşandı. Sarayda düzenlenen Polis Akademisi mezuniyet töreninde, Polis Akademisi bandosu, polis üniformalarıyla, Akp protokolüne, Akp’nin seçim şarkısı Türkiye Yüzyılı’nı söyledi. Korkunç bir olaydır bu. Feci bir olaydır. Polis imdat’ı arayacağız mesela… Yardımımıza koşmadan önce hangi partiye oy verdiğimiz mi sorulacak? Polisin siyasi görüşüne uymayan vatandaşlar, hırsızlara katillere gaspçılara sapıklara karşı, kendi başının çaresine mi bakacak? Polis hepimizin polisi değil mi? Sarayın kapıkulu mu? Hayır, elbette vatandaşlar arasında ayrım yapılmayacaksa… O halde, devleti hangi partinin yöneteceği polisi niye ilgilendiriyor?

Yılmaz Özdil’in yazısı