Yılmaz Özdil: Peker’in iddialarını araştıracak savcı beklenirken, tam tersine…

Sedat Peker’in bu vahim iddialarını araştıracak savcı beklenirken, tam tersine… Sedat Peker’e dava açmaları için savcılara baskı yapıldığı, hatta, Sedat Peker’e kumpas kurulmasını kabul etmeyen namuslu savcının terfi tenzille sürüldüğü haberi ortaya çıkıyor. Sedat Peker’in iddiaları niye hukuken soruşturulmuyor diye soran gazetecilere, suçu ve suçluyu övmekten dava açılıyor, savcılıklara çağrılıyor, karakola çekiliyor, milyonluk tazminat davaları açılıyor. İtalya’da olduğu gibi, alt tarafı bir nafaka davasından neler çıkarılıyor. Türkiye’de neler neler ortaya çıktı, hâlâ gık çıkmıyor. Görünen o ki… Temiz eller yetmez. Türkiye’ye artık temiz lağım operasyonu gerekiyor!

Yılmaz Özdil’in yazısı