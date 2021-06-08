Yılmaz Özdil: Peker’in bugün anlattıklarını, Aziz Nesin tee 60 yıl önce anlatmıştı

Türkiye’yi ayağa kaldıran suikastlerin perde arkası itiraf ediliyor, karanlık örgütlerle silah ticaretinden, yasadışı petrol ticaretinden bahsediliyor, kardeşim bu vahim iddiaları kimse soruşturmayacak mı diyorsun…

Sedat Peker’in bugün anlattıklarını, Aziz Nesin tee 60 yıl önce anlatmıştı: ”Zübük bir tane değil. Zübüklük içimizde. Yoksa, aramızdan böyle zübükler büyüyemezdi. Zübükleri, biz kendi zübüklüğümüzden yaratıyoruz. Sonra da, hepimizde birer parça bulunan kendi zübüklüklerimizin bir tek Zübük’te birleştiğini görünce, ona kızıyoruz. İçimizdeki zübüklüklerden gerçekten kurtulmadan, Zübük’ten kurtulmamız mümkün değil.”

Yılmaz Özdil’in yazısı