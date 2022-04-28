Yılmaz Özdil: Halkın vicdanındaki mahkemede çoktaaan ‘ilelebet’e mahkum edildiniz

Berkin’in toprağa verildiği günün akşamı, Tayyip Erdoğan yandaş televizyon kanalında ekrana çıktı. Yandaş gazetenin yazarı “Berkin Elvan’ın ölümü üzerine piyasada kur hareketi oldu, ekonomide kırılganlık bekliyor musunuz?” diye sordu. Tayyip Erdoğan “Bunlar ani rüzgar gibidir, gelip geçer, piyasa kendini topladı, borsa akşama doğru yükselmeye başladı, faiz yerine oturdu” dedi. Çocuk öldürüldü çocuk… Hâlâ endeks konuşuyorlardı.

Ethem’i öldüren polis, tanınmamak için, mahkemeye peruk takarak geldi. Ethem’in annesi, polisin yüzü görünsün diye peruğu çekti. Anneyi sanık sandalyesine oturttular. Ethem’i vurana yedi yıl hapis isterken Ethem’in annesine 10 yıl hapis istediler.

Ve… Osman Kavala. Osman Kavala’ya müebbet verdiniz ama, halkın vicdanındaki mahkemede çoktaaan ilelebet’e mahkum edildiniz. İlelebet bu yaptıklarınızla anılacaksınız. İlelebet.

Yılmaz Özdil’in yazısı