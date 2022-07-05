Yılmaz Özdil: Gerçekti hayal oldu

Türkiye şu anda TCG Anadolu adıyla, tarihteki ilk havuzlu çıkarma gemisinin inşaatını sürdürüyor. 232 metre boyundaki geminin burnunda “ski jump” adı verilen 12 derece eğimli rampası var. Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A alacaktı. Hemen peşinden, 32 adet F-35B alacaktı. Yani? TCG Anadolu, Türkiye’nin ilk uçak gemisi olacaktı. Asrın liderimiz bu yüzden “yerli uçak gemisi yapıyoruz” demişti. Bunu söylediğinde kimse anlam verememişti. Aslında, uçak gemisi yapmıyorduk. Kastettiği TCG Anadolu’ydu. Havuzlu çıkarma gemisini F35’ler sayesinde uçak gemisi olarak kullanacaktık. Ancak… F35 projesinden atıldık. TCG Anadolu anca helikopter taşıyabilecek.

Özetle… S400’leri satın alarak, sadece F35’leri kaybetmekle kalmadık. Uçak gemimizi de kaybettik. Hayaldi gerçek oldu diyorlar. Aslında… Gerçekti hayal oldu. Diplomatik zafer dedikleri, bu.

Yılmaz Özdil’in yazısı