Yılmaz Özdil: Brezilya uçak gemisi medyatik olana kadar neredeydiniz?

Neymiş efendim, Chp derhal hukuk mücadelesi başlatacakmış, Brezilya uçak gemisine asla izin vermeyeceklermiş filan. 20 yıldır gözyuman siz değil misiniz kardeşim? Brezilya uçak gemisi medyatik olana kadar, nerdeydiniz? İngiliz uçak gemileri, İspanyol uçak gemisi sökülürken, Nato savaş gemileri sökülürken, niye hukuk mücadelesi başlatmadınız? Çevreci ayaklarıyla Brezilya gemisine güya tepki gösteren gazetecilerimiz, yukarda listesini yayınladığım gemiler Aliağa’da sökülürken, gazeteci değil miydi? Bu ülkede her şey sosyal medyaya şirin görünmekten mi ibaret? 20 yıldır Türkiye’yi yönetip, bu işe çanak tutan, Akp. 20 yıldır İzmir’i yönetip, bu işe gözyuman, Chp. Aliağa belediyesi desen, Mhp.
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