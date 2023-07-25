Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda, 94 yaşında hayatını kaybetti.

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Sanatçının vefat haberini menajeri Tümoy Özokur, Instagram hesabından duyurdu. Özokur, paylaşımında, “Şimdi kim bana akrabam diyecek. Sektörün tüm vefasızlıklarını da alıp götürseydin keşke. Seni çok sevdim ve iyi ki tanıdım. Nur içinde uyu akrabam” dedi.

Yılmaz Gruda, böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Özel Güngören Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Kimdir?

Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Ankara Ticaret Lisesi’ndeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Yılmaz Gruda’nın yazdığı şiirler, 1950’li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu’nda başlayan oyunculuk serüveni, Ankara Devlet Tiyatrosu’na ait Küçük Tiyatro’da devam etti.

Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında görev yaptı. Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak asıl mesleği olan memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu’nu yönetti.

Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda’nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attila İlhan’la beraber mavi hareketini yaratan şairlerden.